Жена Овечкина рассказала, где будет рожать ребенка

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Супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, где будут проходить роды их первого ребенка, передает «Советский спорт».

«Очень много вопросов на эту тему. Так как мой муж работает в США, в те сроки, когда мне ставят роды, ему нужно находиться здесь. Для меня главное, чтобы в этот день он был рядом, только поэтому мы приняли решение рожать в Америке. В любом случае наш ребенок будет русским», – написала Шубская в инстаграме.

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По законам США ребенок, родившийся на территории страны, автоматически получает американское гражданство.

Ранее Овечкин стал самым знаменитым россиянином по версии Forbes.