Болельщики «Спартака» выступили против Fan ID на матчах РПЛ

Болельщики московского «Спартака» выступили против системы идентификации болельщиков (Fan ID) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.

На матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» фанаты красно-белых вывесили баннеры. На одном было написано «Fan ID = дома сиди», а на втором — «Нам не нужен Fan ID».

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20 июля министр спорта России Павел Колобков попросил президента страны Владимира Путина дать поручение внедрить Fan ID для использования в национальных футбольных первенствах.

Ранее «Спартак» минимально обыграл «Оренбург» в первом туре РПЛ.