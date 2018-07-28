Болельщики «Спартака» выступили против Fan ID на матчах РПЛ
Болельщики московского «Спартака» выступили против системы идентификации болельщиков (Fan ID) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.
На матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» фанаты красно-белых вывесили баннеры. На одном было написано «Fan ID = дома сиди», а на втором — «Нам не нужен Fan ID».
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20 июля министр спорта России Павел Колобков попросил президента страны Владимира Путина дать поручение внедрить Fan ID для использования в национальных футбольных первенствах.
Ранее «Спартак» минимально обыграл «Оренбург» в первом туре РПЛ.
Нам не нужен Fan Id pic.twitter.com/EGro4KiuHb— «я и ты я и ты мы танцуем не менты» (@lifewithnosense) 28 июля 2018 г.