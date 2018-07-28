Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата»
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан (капитан), Скопинцев, Калачёв, Юсупов, Ионов, Сигурдарсон.
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«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Думбия, Швец, Сильва, Бериша, Роши, Садаев.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Спартак» минимально обыграл «Оренбург» в первом туре РПЛ.