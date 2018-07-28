Пятеро человек пострадали в результате аварии на гоночной трассе в Бельгии

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Пятеро человек пострадали в результате аварии на гоночной трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии, сообщает «РИА Новости».

По информации телерадиокомпании RTL, в субботу во время гонки швед Фредерик Бломстедт, управлявший гоночной машиной известной итальянской марки, после сближения с автомобилем соперника вылетел с трассы и врезался в отбойник, за которым находились четверо маршалов.

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В результате столкновения серьезно пострадали пилот и один из комиссаров гонки, но их жизнь вне опасности.

Ранее регбист спас попавшую в ДТП женщину.