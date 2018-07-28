Нурмагомедов не допускает поражение от Макгрегора

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Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов в ходе общения с болельщиками поделился мыслями о возможном поединке с ирландцем Конором Макгрегором, передает allboxing.ru.

Россиянин отметил, что считает «невозможным» свое поражение в этой встрече.

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«Это невозможно, брат. Нереально. Если я предприму попытку провести один тейкдаун и он хорошо защитится от него, то я предприму еще 100 попыток. Что он сделает? У него нет выносливости, нет борьбы, нет грепплинга. Когда он устает, у него нет силы духа. Что тогда происходит? У него есть только очень хорошая левая рука. С этим я согласен. Но что он может сделать?», — сказал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Макгрегор приговорен к пяти дням общественных работ за нападение на автобус UFC.