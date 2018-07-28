В ЦСКА считают, что продали Головина за «адекватную сумму»
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника команды Александра Головина в «Монако», передает «СЭ».
По словам Бабаева, армейцы получили «адекватную» сумму за игрока.
«Вы знаете, что мы никогда не разглашаем сумму трансфера. Но цифры, которые фигурировали в прессе, в целом очень близки к действительности. Да, я считаю, что это адекватная сумма за Сашу», — сказал он.
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По неофициальным данным, переход 22-летнего россиянина обошелся монегаскам в €30 млн.
Ранее сообщалось, что Головин оставил первый автограф в качестве игрока «Монако».