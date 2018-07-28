Тренер «Локомотива» считает удачей победу ЦСКА в Олимп Суперкубке России

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды в матче за Олимп Суперкубок России по футболу против ЦСКА, передает ТАСС.

По мнению наставника, армейцам удалось победить за счет удачи.

«Игра шла до ошибки. Ошибку допустили мы, поэтому проиграли. На сегодня наш уровень готовности не стопроцентный, поэтому были как хорошие отрезки, так и не очень.

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Но ЦСКА оказался более удачливым. Да и физически выглядел лучше. Соперник проводил тренировочную работу вместе, а у нас большая группа игроков поздно приехала в тренировочный лагерь. Говорю: игра была до гола. Моментов было очень мало в игре, ударов вообще не много, но это кубковый матч. Никто не хотел рисковать», — сказал Семин.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого матча.

Ранее Семин возмутился календарем РПЛ.