Арбитр назвал участие ЦСКА в Олимп Суперкубке России «коммерческим решением»

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Известный российский арбитр международной категории Сергей Хусаинов заявил, что участие московского ЦСКА в матче за Олимп Суперкубок России является «коммерческим решением». Его слова передает НСН.

По его мнению, соперником «Локомотива» должен был стать курский «Авангард».

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«Существует такая практика: обладатель Кубка страны играет в Лиге Европы – представляет национальную ассоциацию. В случае, если обладатель Кубка и чемпион ассоциации – один и тот же клуб, то в Лиге Европы играет финалист Кубка. Я думаю, что со спортивной точки зрения, и тут я согласен с Андреем Кобелевым, было бы правильно, если бы был курский «Авангард». Раз клуб «Тосно» прекратил свое существование. А ЦСКА – это только желание нашей премьер-лиги заработать на этом матче дополнительные дивиденды, финансовые, в том числе. Дать толчок развитию футбола. Но, мне кажется, что это такое коммерческое решение», — сказал Хусаинов.

ЦСКА обыграл «Локомотив» и завоевал Олимп Суперкубок России. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.