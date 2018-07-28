Арбитр назвал участие ЦСКА в Олимп Суперкубке России «коммерческим решением»
Известный российский арбитр международной категории Сергей Хусаинов заявил, что участие московского ЦСКА в матче за Олимп Суперкубок России является «коммерческим решением». Его слова передает НСН.
По его мнению, соперником «Локомотива» должен был стать курский «Авангард».
«Существует такая практика: обладатель Кубка страны играет в Лиге Европы – представляет национальную ассоциацию. В случае, если обладатель Кубка и чемпион ассоциации – один и тот же клуб, то в Лиге Европы играет финалист Кубка. Я думаю, что со спортивной точки зрения, и тут я согласен с Андреем Кобелевым, было бы правильно, если бы был курский «Авангард». Раз клуб «Тосно» прекратил свое существование. А ЦСКА – это только желание нашей премьер-лиги заработать на этом матче дополнительные дивиденды, финансовые, в том числе. Дать толчок развитию футбола. Но, мне кажется, что это такое коммерческое решение», — сказал Хусаинов.
ЦСКА обыграл «Локомотив» и завоевал Олимп Суперкубок России. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.