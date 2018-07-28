Форвард ЦСКА Витиньо официально стал игроком «Фламенго»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/184/10999184/RIAN_3241536.HR.ru-pic905-895x505-66407.jpg">

Нападающий московского ЦСКА Витиньо официально покинул клуб и перешел во «Фламенго», сообщает «Советский спорт».

Об этом проинформировал официальный сайт бразильской командой. Контракт с форвардом рассчитан на четыре года. Официальная презентация запланирована на ближайшее воскресенье.

Реклама

Официальная сумма трансфера не называется, однако, как сообщают бразильские СМИ, армейцы получат за своего игрока €10 млн.

24-летний Витиньо выступал за красно-синих с 2013 года. В футболке армейцев форвард провел 84 матча и забил 19 мячей.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Локомотив» и стал обладателем Олимп Суперкубка России.