Форвард ЦСКА Витиньо официально стал игроком «Фламенго»
Нападающий московского ЦСКА Витиньо официально покинул клуб и перешел во «Фламенго», сообщает «Советский спорт».
Об этом проинформировал официальный сайт бразильской командой. Контракт с форвардом рассчитан на четыре года. Официальная презентация запланирована на ближайшее воскресенье.
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Официальная сумма трансфера не называется, однако, как сообщают бразильские СМИ, армейцы получат за своего игрока €10 млн.
24-летний Витиньо выступал за красно-синих с 2013 года. В футболке армейцев форвард провел 84 матча и забил 19 мячей.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Локомотив» и стал обладателем Олимп Суперкубка России.
Bem-vindo, Vitinho! Arrebenta com o Manto Sagrado! #SonhoDeMoleque pic.twitter.com/X53lsJ57mk— Flamengo (@Flamengo) 27 июля 2018 г.