Тренер ЦСКА рассказал о возможных трансферах клуба

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после победы своей команды в матче за Олимп Суперкубок России по футболу, передает Sport24.

Армейцы победили «Локомотив» со счетом 1:0 и в седьмой раз в своей истории стали обладателями Олимп Суперкубка России. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

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Наставник красно-синих отметил, что хочет видеть в команде усиление нескольких позиций.

«У нас защитная линия меньше всего вызывала головную боль. Я имею в виду не по качеству, а по количеству. Проблемы были по другим позициям. Хочется еще полузащитника и нападающего. Вышло экспериментально, но ребята хорошо схватили, как им действовать», — сказал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вручили Олимп Суперкубок России.