Фанаты «Локомотива» забросали бутылками игроков ЦСКА
В матче за Олимп Суперкубок России между московскими ЦСКА и «Локомотивом» произошел инцидент с участием болельщиков «железнодорожников», сообщает Sport24.
После гола полузащитника армейцев Хетага Хосонова с трибуны фанатов красно-зеленых полетели бутылки в игроков ЦСКА, праздновавших забитый мяч.
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Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее сообщалось, что ЦСКА в седьмой раз стал обладателем Олимп Суперкубка России.
ЦСКА забил — фанаты Локо забросали бутылками. Адекватность? pic.twitter.com/DItIq57rOP— Danila Ignatov (@DanilaIgnatov) 27 июля 2018 г.