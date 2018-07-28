Фанаты «Локомотива» забросали бутылками игроков ЦСКА

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В матче за Олимп Суперкубок России между московскими ЦСКА и «Локомотивом» произошел инцидент с участием болельщиков «железнодорожников», сообщает Sport24.

После гола полузащитника армейцев Хетага Хосонова с трибуны фанатов красно-зеленых полетели бутылки в игроков ЦСКА, праздновавших забитый мяч.

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Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в седьмой раз стал обладателем Олимп Суперкубка России.