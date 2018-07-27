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Полузащитник сборной России Александр Головин не поможет «Монако» в матче за Суперкубок Франции, который состоится 4 августа в Китае, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сделка по переходу Головина из ЦСКА в «Монако» должна быть завершена уже на этой неделе. Сразу после подписания контракта футболист присоединится к своему новому клубу. Армейцы получат за полузащитника 30€ млн и процент от будущей перепродажи.

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Головин выступает за московский ЦСКА с 2015 года. В минувшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

На чемпионате мира 2018 года в России Головин сыграл в четырех встречах. На его счету один гол и две передачи.

Ранее сообщалось, что Черчесов прокомментировал переход Головина в «Монако».