Российские саблистки вышли в финал чемпионата мира по фехтованию

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Российские саблистки вышли в финал командного турнира на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском Уси, сообщает ТАСС.

В полуфинале турнира российская команда, в состав которой вошли Яна Егорян, София Позднякова, Софья Великая и Светлана Шевелева, одержала победу над итальянками со счетом 45:44.

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В финале сборная России встретится с командой Франции, которая в 1/2 финала победила представительниц Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что российские рапиристы вышли в полуфинал чемпионата мира по фехтованию.