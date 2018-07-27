«Тоттенхэм» объявил название нового стадиона
Лондонский «Тоттенхэм» объявил название нового стадиона, передает официальный сайт «шпор».
Новый стадион клуба, строительство которого находится в завершающей стадии, будет именоваться как «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Ходили слухи, что «шпоры» могут сохранить название «Уайт Харт Лэйн», на месте которого как раз и строится новая 62-тысячная арена. Также клуб рассматривал вариант с переименованием стадиона под бренд какого-нибудь спонсора.
Реклама
Первый тестовый матч на новом стадионе будет сыгран в понедельник 27 августа.
Ранее «Тоттенхэм» разгромил «Рому» в матче Международного кубка чемпионов.