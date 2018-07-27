Касаткина: если позовут, то сыграю на Moscow River Cup в следующем году
Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от выступления на Moscow River Cup, передает «РИА Новости».
«Это было прикольно. Возможно, в следующем сезоне попробую сделать то же самое. А сейчас поеду в Америку готовиться к US Open, до этого турнира выступлю в Монреале, Цинциннати и Нью-Хэйвене.
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Я дома очень рада играть. Если позовут, конечно, приеду», — заявила Касаткина на пресс-конференции.
Касаткина является 13-й ракеткой мира.
Ранее сообщалось, что теннисистка Касаткина не вышла в 1/4 финала Moscow River Cup.