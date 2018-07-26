Футболист «Уфы» Кротов в ближайшее время пройдет медобследование после травмы

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Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов, который в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Домжале» получил травму, в ближайшие часы пройдет медобследование,сообщает ТАСС.

Об этом сообщил главный тренер уфимского клуба Сергей Томаров.

«В ближайшие часы он пройдет обследование, и мы будем знать информацию. Подозрение на повреждение задней поверхности бедра, но конкретно сказать пока не могу», — заявил специалист.

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Кротов получил повреждение в конце первого тайма и не смог продолжить играть. Форвард покинул поле, держась за заднюю поверхность правого бедра.

«Уфа» сыграла вничью со словенским клубом.

Ответный матч состоится 2 августа в Словении.

Ранее сообщалось, что Мостовой считает справедливым ничейный результат в матче «Уфа» — «Домжале».