«Уфа» сыграла вничью в матче ЛЕ с «Домжале»
Российский клуб «Уфа» сыграл вничью со словенским «Домжале» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Матч прошел в Уфе на стадионе «Нефтяник».
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Игра стала первой в истории для уфимского клуба в еврокубках.
Ответный матч пройдет 2 августа.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее назван стартовый состав «Уфы» на матч ЛЕ с «Домжале».
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд.
«Уфа» (Россия) — «Домжале» (Словения) — 0:0.