«Уфа» сыграла вничью в матче ЛЕ с «Домжале»

Российский клуб «Уфа» сыграл вничью со словенским «Домжале» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Матч прошел в Уфе на стадионе «Нефтяник».

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Игра стала первой в истории для уфимского клуба в еврокубках.

Ответный матч пройдет 2 августа.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее назван стартовый состав «Уфы» на матч ЛЕ с «Домжале».

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд.
«Уфа» (Россия) — «Домжале» (Словения) — 0:0.