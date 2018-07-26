УЕФА оштрафовал «Ливерпуль» за беспорядки во время полуфинала ЛЧ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал английский «Ливерпуль» за беспорядки во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов против итальянской «Ромы», сообщает «Советский спорт».

Как передает официальное заявление УЕФА, сумма штрафа составила €8 тысяч. Дисциплинарный комитет организации счел вину «Ливерпуля» доказанной по трем пунктам, включая зажженные файеры.

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Подопечные Юргена Клоппа уверенно выиграли тот матч со счетом 5:2 и впоследствии вышли в финал турнира, однако массовые беспорядки за пределами «Энфилда» и внутри стадиона испортили футбольный праздник.

Ранее сообщалось, что «Марсель» условно отстранен от участия в еврокубках.