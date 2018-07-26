<img src="//img.gazeta.ru/files3/607/11715607/RIAN_5474481.HR-pic905-895x505-91415.jpg">

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о планах на будущее, передает «Советский спорт».

«Не могу себе представить, чем хочется заниматься. Надо какое-то время, чтобы осознать себя, понять. Нужно немного времени, чтобы понять, чем хочется заниматься. Ничего определенного пока говорить не буду», — цитирует Березукого пресс-служба ЦСКА.

Реклама

Он также заявил, что посетит фан-сектор армейцев на одном из домашних матчей команды.

«Драйвово. Особенно, когда станет холоднее и сидеть будет тяжело, тогда попрыгаю с ребятами», — добавил экс-футболист.

21 июля он, и его брат Алексей объявили о завершении профессиональной карьеры.

Ранее Березуцкий рассказал о причинах завершения карьеры.