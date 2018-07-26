СМИ: ИААФ может исключить ВФЛА

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Международная ассоциация легкоатлетических организаций (ИААФ) может исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из состава организации, сообщает «Советский спорт».

По информации Around the Rings, ИААФ может пойти на такой шаг, если прогресс российской стороны в вопросе восстановления соответствия антидопинговому кодексу будет признан недостаточным.

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Совет ИААФ проведет собрание по этому поводу в конце недели.

Ранее два российских легкоатлета были дисквалифицированы за допинг.