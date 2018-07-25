Стала известна зарплата Головина в «Монако»
Полузащитник ЦСКА Александр Головин будет получать в «Монако» около €2 млн в год, сообщает «Спорт-Экспресс».
Вице-президент «монегасков» Вадим Васильев заявил, что 26 июля армейский футболист прибудет в Монако для прохождения медосмотра и подписания контракта с местным клубом. Отмечается, что соглашение будет рассчитано на пять лет.
Реклама
В минувшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Головин станет самым дорогим футболистом в истории России.