«Челси» построит на стадионе комнату для курения для главного тренера

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Лондонский «Челси» оборудует на стадионе «Стэмфорд Бридж» комнату для курения специально для нового главного тренера столичного клуба Маурицио Сарри, сообщает «Sport24».

Как отмечают в The Mirror, в Великобритании более жестко следят за выполнением закона о запрете курения на стадионах, нежели в Италии, где Сарри часто курил во время матчей «Наполи».

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«Челси» подписал контракт с 59-летним специалистом сроком на три года.

Ранее Сарри прокомментировал возможный уход Тибо Куртуа, Виллиана и Эдена Азара из клуба.