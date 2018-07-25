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Американская теннисистка Серена Уильямс обвинила допинговые службы в дискриминации, сообщает «Советский спорт».

«Наступил момент сдачи «случайного» выбора проверки на допинг, и только Серена её проходит. Доказано, что из всех игроков я больше всего сдаю допинг-тестов. Дискриминация? Думаю, да. Но по крайней мере я поддерживаю спорт чистым», — написала спортсменка в своем твиттере.

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До этого не был проведен допинг-тест Уильямс, потому что агент, который пришел забрать биоматериал, не застал теннисистку дома. Агент отказался уходить без забора материала, в результате чего возник конфликт.

Наказание спортсменка не понесет, потому что проверка проводилась не в согласованное с Уильямс время и не в оговоренном месте.

Ранее два российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг.