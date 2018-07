Американская теннисистка Серена Уильямс обвинила допинговые службы в дискриминации, сообщает «Советский спорт».

«Наступил момент сдачи «случайного» выбора проверки на допинг, и только Серена её проходит. Доказано, что из всех игроков я больше всего сдаю допинг-тестов. Дискриминация? Думаю, да. Но по крайней мере я поддерживаю спорт чистым», — написала спортсменка в своем твиттере.

Реклама

До этого не был проведен допинг-тест Уильямс, потому что агент, который пришел забрать биоматериал, не застал теннисистку дома. Агент отказался уходить без забора материала, в результате чего возник конфликт.

Наказание спортсменка не понесет, потому что проверка проводилась не в согласованное с Уильямс время и не в оговоренном месте.

Ранее два российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг.

...and it's that time of the day to get "randomly" drug tested and only test Serena. Out of all the players it's been proven I'm the one getting tested the most. Discrimination? I think so. At least I'll be keeping the sport clean #StayPositive