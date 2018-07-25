Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высоко оценил шансы Головина заиграть в топ-клубе

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Южной Кореи по футболу Пак Джи Сун поделился мнением о перспективах россиянина Александра Головина в европейском топ-чемпионате, передает газета «Известия».

Экс-хавбек отметил, что у футболиста ЦСКА хорошие шансы на то, чтобы заиграть в топ-клубе.

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«Потенциал Головина был виден еще до чемпионата мира — он проявлял себя в составе ЦСКА в матчах еврокубков.

Обычно европейские клубы не покупают игроков на основе нескольких матчей, но Александр показывает себя на высоком уровне не первый год. Он наиболее стабильный из лидеров сборной России, поэтому шансы заиграть в топ-чемпионате у него самые высокие», — сказал Пак Джи Сун.

К 22-летнему россиянину проявляют интерес «Монако» и «Челси».

Ранее СМИ сообщили, что 25 июля ЦСКА определится с будущим Головина.