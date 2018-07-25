Российских волейболистов обвиняют в попытке изнасилования финки

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Волейболистов сборной России из Дагестанского государственного университета обвиняют в попытке изнасилования спортсменки национальной команды Финляндии, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает mtv.fi, инцидент произошел во время студенческих Игр в Португалии. Сообщается, что в выходной день была устроена вечеринка, на которой присутствовала финка. После того, как волейболистка покинула мероприятие, за ней увязались россияне.

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Отмечается, что спортсмены из России якобы домогались до финки еще с момента прибытия на турнир, а прекратились приставания только после того, как команду переселили в другой отель. По сведениям портала, среди пристававших был и один из тренеров.

Спортивная ассоциация Финляндии обратилась в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов не нашли состава приступления.

Ранее сообщалось, что велогонщики пострадали из-за слезоточивого газа во время «Тур де Франс».