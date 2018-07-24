Президент РПЛ выступил за продажу пива на стадионах
Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин поддержал идею о легализации продажи пива на футбольных стадионах, передает «СЭ».
По словам главы лиги, он является борцом с алкоголизмом, однако не против продажи пива на спортивных событиях.
«Пиво на стадионах — это очень хорошо. Я борец с алкоголизмом, но это атрибут боления во всем мире. Пиво, кусок мяса…» — сказал Прядкин.
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После чемпионата мира — 2018 глава Татарстана Рустам Минниханом предложил разрешить продажу пива на спортивных объектах.