Леброн Джеймс остановил потасовку на школьном матче сына

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс побывал на школьном баскетбольном матче своего сына Леброна Джеймса-младшего, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает SportsCenter, во время встречи на паркете возникла словесная перепалка. 33-летний спортсмен вмешался в потасовку между игроками, успокоив детей.

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Команда Джеймса-младшего победила в овертайме – 75:71.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс поужинал с Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино.