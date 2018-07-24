Леброн Джеймс остановил потасовку на школьном матче сына
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс побывал на школьном баскетбольном матче своего сына Леброна Джеймса-младшего, сообщает «Советский спорт».
Как утверждает SportsCenter, во время встречи на паркете возникла словесная перепалка. 33-летний спортсмен вмешался в потасовку между игроками, успокоив детей.
Реклама
Команда Джеймса-младшего победила в овертайме – 75:71.
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс поужинал с Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино.