Президент UFC отпраздновал день рождения сына на $1 млн

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт потратил солидную сумму на празднование дня рождения сына Эйдана, сообщает «Советский спорт».

По информации MMAFighting, 16-летие отпрыска обошлось Уайту более чем в $1 млн. Президент UFC арендовал в Лас-Вегасе ночной клуб. В качестве приглашенных звезд в вечеринке выступали Migos, Everlast, DJ Carnage и A$AP Rocky. Также Эйдану вручили особый чемпионский пояс, стилизованный под тот, которым награждают чемпионов UFC. От отца Уайт-младший получил в подарок машину Land Rover Defender.

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В этом году Эйдан Уайт успешно дебютировал в любительском боксе.

Ранее глава UFC пообещал провести турнир в России в ближайшее время.