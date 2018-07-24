Регбиста раскритиковали за непристойное празднование победы на Кубке мира
Регбист сборной Новой Зеландии Курт Бейкер оригинально отпраздновал победу своей команды на чемпионате мира по регби-7, сообщает «Советский спорт».
После завоевания Кубка мира 29-летний Бейкер выложил в инстаграм фотографию, на которой сидит в голом виде на плечах у товарища по команде с трофеем в руках.
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В соцсетях поступок спортсмена оценили не все, оставляя многочисленные негативные комментарии под снимком.
Ранее сообщалось, что у 122-килограммового регбиста обнаружили «картофельную зависимость».