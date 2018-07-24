В РПЦ выступили против продажи пива на стадионах

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В Русской православной церкви выступили резко против идеи продажи спиртных напитков на спортивных стадионах, передает «РИА Новости».

В пятницу на заседании госсовета по физкультуре и спорту глава Татарстана Рустам Минниханов, являющийся мусульманином, попросил у президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос свободной продажи пива на стадионах, поскольку во время чемпионата мира — 2018 никаких проблем не возникало.

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Руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин отметил, что РПЦ категорически против этой идеи.

«Мы категорически против такого предложения. Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя. Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сборная России отказалась от обращения за помощью к РПЦ.