Футболист сборной России хочет играть в Англии и Германии

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Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин рассказал о том, где хотел бы попробовать свои силы. Его слова передает Sport24.

Хавбек отметил, что не против поиграть в чемпионатах Англии и Германии.

«Интерес ко мне, конечно, есть, но пока никакой конкретики или предложений. Хотелось бы попробовать свои силы в Англии или Германии. Если появятся какие-то четкие предложения от европейских клубов, тогда сядем и все обсудим, – заявил Зобнин.

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24-летний полузащитник выступает за красно-белых с 2016 года. В сезоне-2016/17 он помог команде завоевать чемпионство.

Ранее сообщалось, что Зобнин считает себя одним из худших игроков сборной России на ЧМ-2018.