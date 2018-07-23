Литовский судья Румшас обслужит матч Лиги Европы «Уфа» — «Домжале»
Литовский судья Донатас Румшас назначен на первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между российской «Уфой» и словенским «Домжале», сообщает ТАСС.
Как передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ассистентами Румшаса будут Довидас Сужеделис и Витис Снарскис, а резервным арбитром — Робертас Шмитас.
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Первый матч пройдет 26 июля в Уфе. Ответная игра состоится 2 августа в Словении.
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