25-летний аргентинский вратарь погиб в уличной драке

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25-летний аргентинский вратарь клуба «Альмагро» Факундо Эспиндола погиб в уличной драке, сообщает «Советский спорт».

По информации Infobae, Эспиндола получил ударом ножом в результате конфликта на улице. По предварительным данным, футболист с друзьями стоял ночью возле боулинга. Из проезжавшей мимо машины в адрес компании Эспиндолы донеслись оскорбления. Конфликт перерос в драку, в ходе которой Эспиндола получил удар ножом в грудь.

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По подозрению в убийстве арестован другой футболист — Науэль Овьедо из клуба «Сан-Тельмо», выступающего в третьем дивизионе. В полиции его считают инициатором нападения и возможным убийцей Эспиндолы.

Полиция обнаружила орудие убийства — 30-сантиметровый нож.

Ранее тысячи людей пришли проститься с погибшим фигуристом Денисом Теном.