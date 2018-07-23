25-летний аргентинский вратарь погиб в уличной драке
25-летний аргентинский вратарь клуба «Альмагро» Факундо Эспиндола погиб в уличной драке, сообщает «Советский спорт».
По информации Infobae, Эспиндола получил ударом ножом в результате конфликта на улице. По предварительным данным, футболист с друзьями стоял ночью возле боулинга. Из проезжавшей мимо машины в адрес компании Эспиндолы донеслись оскорбления. Конфликт перерос в драку, в ходе которой Эспиндола получил удар ножом в грудь.
По подозрению в убийстве арестован другой футболист — Науэль Овьедо из клуба «Сан-Тельмо», выступающего в третьем дивизионе. В полиции его считают инициатором нападения и возможным убийцей Эспиндолы.
Полиция обнаружила орудие убийства — 30-сантиметровый нож.
Ранее тысячи людей пришли проститься с погибшим фигуристом Денисом Теном.