Погребняк: долги «Тосно» составляют примерно 60 млн рублей

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Нападающий Павел Погребняк рассказал о задолженности своего бывшего клуба «Тосно» из Ленинградской области перед футболистами, передает «РИА Новости».

«Тосно» ни с кем не рассчитался. Пришло письмо из прокуратуры всем, клуб объявили банкротом, задолженность — 60 млн рублей», — сказал Погребняк.

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Экс-футболист немецкого «Штутгарта» отметил, что игроки намерены бороться до конца за свои деньги.

«Будем продолжать бороться, это наши деньги, мы их заработали ценой травм. У всех есть семьи, никто от них не откажется», — добавил Погребняк.

«Тосно» объявил себя банкротом в июле 2018 года.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию жеребьевки еврокубков.

Ранее «Тосно» подал заявление в суд о банкротстве.