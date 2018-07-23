Отец Черышева прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну

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Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» прокомментировал интерес «Барселоны» к своему сыну Денису Черышеву, передает ФАН.

«Пока об интересе знаю только из СМИ, честно говоря. Со мной никто не связывался. Издание, которое об этом сообщило — не желтое, но пока рассуждать на эту тему не могу», — заявил Черышев.

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Черышев-младший является воспитанником «Реала», непримиримого соперника «Барселоны», но это не должно помешать трансферу, по мнению специалиста.

«Это вопрос заинтересованности сторон. Если поступит предложение, которое устроит клубы, игрока — любой переход может состояться. Но, повторюсь, на сегодняшний день ко мне никто не обращался», — заключил тренер.

Футболист выступал в составе сборной России на чемпионате мира — 2018. Он вошел в число лучших бомбардиров турнира, за пять матчей Черышев забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в покупке игрока сборной России.