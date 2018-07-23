«Барселона» заинтересована в покупке игрока сборной России
«Барселона» заинтересована в приобретении полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева, сообщает «Советский спорт».
По информации Don Balon, главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде попросил руководство купить футболиста.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Черышев принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, в которых забил два мяча и отдал голевую передачу.
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На чемпионате мира 2018 года россиянин в пяти встречах отличился четыре раза.
Ранее сообщалось, что Черышев оказался в двадцатке лучших игроков чемпионата мира — 2018.