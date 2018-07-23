«Барселона» заинтересована в покупке игрока сборной России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/589/11814589/RIAN_5557397.HR-pic905-895x505-74967.jpg">

«Барселона» заинтересована в приобретении полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева, сообщает «Советский спорт».

По информации Don Balon, главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде попросил руководство купить футболиста.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Черышев принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, в которых забил два мяча и отдал голевую передачу.

Реклама

На чемпионате мира 2018 года россиянин в пяти встречах отличился четыре раза.

Ранее сообщалось, что Черышев оказался в двадцатке лучших игроков чемпионата мира — 2018.