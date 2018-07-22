Британское издание заплатит экс-игроку «Анжи» за допинговые обвинения

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Британское издание Daily Mail заплатит бывшему защитнику махачкалинского «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлосу за ушерб, нанесенный после обвинения в использовании запрещенных веществ, сообщает «Советский спорт».

«Роберто Карлос был ошибочно обвинен в использовании запрещенных препаратов для улучшения результатов, в том числе когда сборная Бразилии стала чемпионом мира 2002 года. Мы признаем, что это утверждение не соответствует действительности», — говорится в заявлении на сайте Daily Mail.

Ранее сообщалось, что 14 российских спортсменов подозреваются в нарушении антидопинговых правил Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).