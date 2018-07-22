СМИ: хорватский футболист отказался от перехода в «Зенит»
Полузащитник сборной Хорватии по футболу Милан Бадель отказался от перехода в петербургский «Зенит», сообщает «Советский спорт».
По информации Daily Mirror, хорват принял решение продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед».
На чемпионате мира — 2018 Бадель в составе сборной Хорватии стал серебряным призером мундиаля.
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Бадель является свободным агентом. Последним его клубом была «Фиорентина», за которую хавбек выступал с 2014 года.
Ранее сообщалось, что футболист не намерен в ближайшее время принимать предложение петербуржцев, так как хочет провести переговоры с «Лионом».