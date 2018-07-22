СМИ: хорватский футболист отказался от перехода в «Зенит»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/359/11834359/RIAN_5560891.HR-pic905-895x505-75531.jpg">

Полузащитник сборной Хорватии по футболу Милан Бадель отказался от перехода в петербургский «Зенит», сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mirror, хорват принял решение продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед».

На чемпионате мира — 2018 Бадель в составе сборной Хорватии стал серебряным призером мундиаля.

Реклама

Бадель является свободным агентом. Последним его клубом была «Фиорентина», за которую хавбек выступал с 2014 года.

Ранее сообщалось, что футболист не намерен в ближайшее время принимать предложение петербуржцев, так как хочет провести переговоры с «Лионом».