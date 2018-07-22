«Челси» может продать игрока в «Барселону» после перехода Головина

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Лондонский «Челси» может продать полузащитника Виллиана в «Барселону», если в английский клуб перейдет футболист московского ЦСКА Александр Головин, сообщает ТАСС.

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб готов приобрести бразильца за €60 млн.

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В прошлом сезоне Виллиан провел за «Челси» 55 матчей во всех турнирах и забил 13 мячей.

Отмечается, что на Головина также претендует «Монако».

Ранее сообщалось, что «Челси» может приобрести боснийского хавбека туринского «Ювентуса» Миралема Пьянича вместо Головина.