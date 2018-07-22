«Локомотив» объявит о приобретении игрока «ПСЖ» 24 июля

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Московский «Локомотив» объявит о переходе на правах аренды полузащитника французского «Пари Сен-Жермена» Гжегожа Крыховяка 24 июля, сообщает ТАСС.

По информации sport.pl, поляк прибудет в Москву 23 июля для прохождение медобследования, а на следующий день подпишет соглашение с чемпионом России.

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Отмечается, что «ПСЖ» будет выплачивать часть зарплаты игрока, которая составляет €5 млн в год.

28-летний поляк перешел в стан парижан в 2016 году, однако не смог стать игроком стартового состава. В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды в «Вест Бромвиче».

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» арендуют поляк с правом последующего выкупа за €10 млн.