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Нападающий сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах полностью восстановился после травмы плеча, которую получил в финальном матче Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

«Салах полностью восстановился. Мы находимся в постоянном контакте с ним. Он был в полном порядке.

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Что касается травмы плеча — уже все нормально, у него нет никаких проблем. Но мы были готовы к тому, что он пропустит несколько матчей. Салах — очень серьезный человек и понимает, что это его карьера.

Неважно, чего хотят люди, если ты не готов, то не должен играть. На данный момент он рад, что вернулся, и мне приятно это видеть», — цитирует слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа The Mirror.

Салах получил травму во время финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3).

Ранее Игнашевич рассказал, как сборной России удалось сдержать Салаха.