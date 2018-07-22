Рябинский назвал «идиотизмом» слова Порошенко в честь победы Усика

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Руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский подверг жесткой критике президента Украины Петра Порошенко за его реакцию на победу Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым, передает «Советский спорт».

Вице-президент Федерации профессионального бокса России намекнул, что глава государства, нашедший в Усике символ «украинской борьбы», связывает успех спортсмена с политикой.

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«Как же достали уже все переводить в политику! Идиотизм!» — написал Рябинский в своем твиттере, ретвитнув пост украинского лидера.

В ночь на воскресенье 31-летний Усик одолел Гассиева и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Ранее Виталий Кличко отметил победу Усика над Гассиевым лозунгом «Слава Украине».