Рябинский назвал «идиотизмом» слова Порошенко в честь победы Усика
Руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский подверг жесткой критике президента Украины Петра Порошенко за его реакцию на победу Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым, передает «Советский спорт».
Вице-президент Федерации профессионального бокса России намекнул, что глава государства, нашедший в Усике символ «украинской борьбы», связывает успех спортсмена с политикой.
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«Как же достали уже все переводить в политику! Идиотизм!» — написал Рябинский в своем твиттере, ретвитнув пост украинского лидера.
В ночь на воскресенье 31-летний Усик одолел Гассиева и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.
Ранее Виталий Кличко отметил победу Усика над Гассиевым лозунгом «Слава Украине».