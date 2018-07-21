Экс-наставник «Зенита» назвал Семака лучшим тренером в мире

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Лучано Спалетти назвал Сергея Семака лучшим специалистом в мире, сообщает «Советский спорт».

«Где Семак? Лучший тренер в мире! С Семаком все будет в полном порядке», — передает слова Спалетти официальный твиттер сине-бело-голубых.

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На данный момент Спалетти работает в миланском «Интере».

Ранее сообщалось, что матч «Зенита» и «Интера» покажут в 41 стране мира.