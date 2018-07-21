Нурмагомедов назвал возможную дату боя с Макгрегором

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Обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда он будет защищать титул, передает ТАСС. Его соперником будет ирландец Конор Макгрегор.

«Сейчас есть две даты — 6 октября или 30 декабря. В ноябре я не дерусь, потому что Макгрегора лишили лицензии, и он не сможет драться на ноябрьском турнире в Нью-Йорке, но, надеюсь, что бой будет в октябре, так как я не хочу затягивать с защитой пояса. Я заявил UFC, чтобы мне дали любого соперника. Хотя, если они дадут другого бойца, то я и в ноябре готов драться», — заявил Нурмагомедов.

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Турнир UFC 229 пройдет в октябре в Лас-Вегасе, там же запланировано проведение UFC 232 в декабре. Макгрегор не может участвовать в проводимых в Нью-Йорке турнирах, так как комиссия штата лишила его лицензии за нападение на автобус.

Ранее Нурмагомедов пригрозил уйти в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).