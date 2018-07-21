Аленичев: в «Монако» у Головина будет больше игровой практики
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев выразил свое мнение по поводу будущего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина, передает Sport24.
«Челси» или «Монако»? Полагаю, если он уйдет в «Монако, то там у него будет больше игровой практики. Этот вариант был бы предпочтительнее», — сказал Аленичев после товарищеского матча с ЦСКА, закончившегося со счетом 1:1.
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Аленичев более шести лет выступал за границей, став чемпионом Португалии, а также является единственным российским игроком, выигрывавшим Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Монако» предложил за Головина €35 млн.