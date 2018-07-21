Колобков попросил Путина ввести паспорта болельщиков в чемпионате России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/326/10959326/dsfgdfg-pic905-895x505-17222.jpg">

Министр спорта России Павел Колобков попросил у президента страны Владимира Путина рассмотреть возможность внедрения паспортов болельщика в чемпионат России по футболу, передает ТАСС.

Об этом Колобков заявил на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде.

Реклама

«Были приняты беспрецедентные меры безопасности на чемпионате мира — 2018, сюда входит и Fan ID. Просим дать поручение на внедрение системы идентификации для внутреннего футбольного первенства», — сказал Колобков.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее Путин поручил подготовить план по работе стадионов после ЧМ‍-2018.