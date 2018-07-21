Колобков попросил Путина ввести паспорта болельщиков в чемпионате России
Министр спорта России Павел Колобков попросил у президента страны Владимира Путина рассмотреть возможность внедрения паспортов болельщика в чемпионат России по футболу, передает ТАСС.
Об этом Колобков заявил на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде.
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«Были приняты беспрецедентные меры безопасности на чемпионате мира — 2018, сюда входит и Fan ID. Просим дать поручение на внедрение системы идентификации для внутреннего футбольного первенства», — сказал Колобков.
Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее Путин поручил подготовить план по работе стадионов после ЧМ-2018.