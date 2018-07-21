Трамп хочет наказания для протестующих во время гимна игроков НФЛ

<img src="">

Президент США Дональд Трамп призвал руководство Национальной футбольной лиги (НФЛ) наказать игроков, которые в знак протеста против притеснений темнокожих в США становятся на колено во время национального гимна. Об этом сообщает «Советский спорт».

Как написал американский лидер в своем твиттере, НФЛ, по его мнению, должна дисквалифицировать спортсменов.

Реклама

«Не могу поверить, что продолжаются дебаты вокруг исполнения гимна США на матчах НФЛ. Разве не прописано в контракте, что игроки должны стоять по стойке «смирно» и держать руку на сердце во время исполнения гимна? Комиссионер НФЛ, который зарабатывает $40 млн, должен сделать заявление. В первый раз встал на колени — пропускаешь матч, во второй раз — пропускаешь весь сезон и не получаешь зарплату», — гласит обращение президента.

В прошлом году квотербек клуба «Сан-Франциско» Колин Каперник отказался перед игрой стоя слушать национальный гимн США. Он преклонил колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению. Впоследствии многие игроки НФЛ повторили поступок Каперника.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил визит победителей Супербоула в Белый дом.