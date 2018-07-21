Нурмагомедов пригрозил уйти в НБА

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов выразил желание скорее получить следующего соперника в UFC, передает «Советский спорт».

Спортсмен в шутку пригрозил уйти в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), если с его будущим оппонентом будут тянуть.

«UFC, дайте мне соперника, или я уйду в НБА!» — написал Нурмагомедов в своем инстаграме под видео, на котором он играет с баскетбол.

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Свой крайний поединок россиянин провел 7 апреля, победив Эла Яквинту и завоевав титул чемпиона организации.

Ранее Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору фото с двойником Владимира Путина.