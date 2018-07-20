Более сотни студентов заявили о домогательствах со стороны врача университета Огайо

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Власти штата Огайо заявили о том, что более 100 бывших студентов университета были подвержены сексуальным домогательствам со стороны врача Ричарда Страусса, сообщает ТАСС.

По информации Associated Press, иск в отношении администрации Университета штата Огайо выдвинули четверо бывших спортсменов-борцов. Они утверждают, что в 1980-90-х годах они подвергались сексуальным домогательствам со стороны врача Ричарда Страусса.

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Страусс работал в качестве спортивного врача в университете на протяжении 20 лет. В 2005 году он покончил жизнь самоубийством. Его родственники заявили, что потрясены и шокированы выдвинутыми обвинениями.

Ранее бывшие спортсмены подали иск против Университета Огайо из-за домогательств.