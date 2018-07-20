В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена‍

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В Казахстане установлены личности предполагаемых убийц известного фигуриста Дениса Тена, один из преступников задержан. Об этом сообщает Tengrinews.

По информации интернет-портала, правоохранительные органы Алма-Аты, где произошла трагедия, в данный момент проводят розыскные мероприятия в отношении одного из преступников. Его сообщник уже задержан.

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«Один подозреваемый задержан водворен в ИВС (изолятор временного содержания). В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию», — заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана.

По итогам инцидента возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство». Дело под свой личный контроль взял

Фигурист Денис Тен скончался 19 июня на 26-м году жизни. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы стал жертвой ограбления: двое злоумышленников откручивали зеркала с его автомобиля. При попытке самостоятельно задержать преступников спортсмен был смертельно ранен ножом в бедро. Он скончался от потери крови в Центральной клинической больнице города.

Прощание со спортсменом состоится 21 июля.

Ранее Аделина Сотникова выразила скорбь в связи со смертью Тена.